Sindrome di Alagille Marchesi Ipsen ‘sfida è portare innovazione a pazienti’

La sindrome di Alagille resta una sfida per i medici. Marchesi di Ipsen spiega che l’azienda lavora per portare nuove soluzioni ai pazienti, anche in malattie rare come questa. L’obiettivo è offrire terapie più efficaci a chi ha bisogno di risposte concrete, in un settore dove le opzioni sono ancora poche.

“Ipsen è molto impegnata nelle malattie rare, in oncologia e nelle neuroscienze, con un obiettivo comune: offrire ai pazienti soluzioni terapeutiche innovative in aree ad alta complessità e con bisogni clinici ancora in gran parte insoddisfatti. Proprio nelle malattie rare, tuttavia, il percorso dell’innovazione presenta sfide aggiuntive”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sindrome di Alagille, Marchesi (Ipsen) , ‘sfida è portare innovazione a pazienti’ Approfondimenti su Sindrome Alagille Malattie rare: Marchesi (Ipsen), ‘sfida è portare innovazione a pazienti con Sindrome di Alagille' Il dottor Marchesi di Ipsen parla di una sfida importante: portare innovazione ai pazienti affetti dalla Sindrome di Alagille. Sindrome di Alagille, ok Aifa a rimborso trattamento prurito colestatico L'Aifa ha dato il via libera al rimborso di odevixibat, il farmaco che aiuta a ridurre il prurito legato alla sindrome di Alagille. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sindrome di Alagille, Marchesi (Ipsen) , ‘sfida è portare innovazione a pazienti’ Ultime notizie su Sindrome Alagille Argomenti discussi: Malattie rare: Marchesi (Ipsen), ‘sfida è portare innovazione a pazienti con Sindrome di Alagille’; Sindrome Alagille: nuovo farmaco riduce prurito nei bambini; Sindrome Alagille: nuovo farmaco AIFA per il prurito. Malattie rare, Marchesi (Ipsen): Sfida è portare innovazione a pazienti con Sindrome di Alagille(Adnkronos) - Ipsen concentra il proprio impegno nelle malattie rare, ma anche in oncologia e neuroscienze, con un obiettivo comune: offrire ai pazienti ... tuobenessere.it Malattie rare, Nicastro (Sigenp): Terapie per Alagille meno prurito, più qualità di vita(Adnkronos) - La sindrome di Alagille è una malattia genetica rara e multisistemica. È causata dalla mutazione di un singolo gene, JAG1 o NOTCH2, che ... tuobenessere.it Malattie rare: Marchesi (Ipsen), ‘sfida è portare innovazione a pazienti con Sindrome di Alagille’ x.com AIFA approva la rimborsabilità di odevixibat per i bambini con Sindrome di Alagille Dopo la recente approvazione di elafibranor per la colangite biliare, un ulteriore passo avanti importante per i bambini affetti da Sindrome di Alagille e per le loro famiglie. L’Ag facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.