Simona Bertocchi presenta ’Blu Martini’

Sabato alle 17,30 Simona Bertocchi si presenta alla libreria Dickens di piazza Alberica per parlare del suo nuovo romanzo, 'Blu Martini'. L'autrice incontrerà i lettori, pronta a raccontare la storia dietro il libro e a rispondere alle domande del pubblico.

Sabato alle 17,30 la scrittrice Simona Bertocchi sarà alla Dickens di piazza Alberica per presentare il suo ultimo romanzo ‘ Blu Martini ’. Un libro che attraversa il tempo e le passioni in cui le sorti della famiglia Martini si intrecciano con i grandi cambiamenti della storia. Tra i personaggi femminili, la figura centrale è Ginevra Martini destinata a ereditare la formula segreta del tessuto Blu Martini, è lei a portare avanti la vera rivoluzione nel patrimonio di famiglia, pronta a sfidare i pregiudizi e a imporsi in un mondo dominato dal potere maschile. Da Firenze a Parigi, da Venezia ai salotti dell’alta società, passando per le stanze del potere e le fabbriche in fermento, Blu Martini è una storia di cadute e rinascite, di passioni e tradimenti, di lotte politiche e sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

