Accadde oggi | 1 febbraio il grande successo di ‘Nel blu dipinto di blu’
Oggi ricorda il debutto di “Nel blu, dipinto di blu”, il brano che fece il botto al Festival di Sanremo nel 1958. Domenico Modugno e Franco Migliacci scrissero la canzone, interpretata anche da Johnny Dorelli in quella occasione. Quel giorno, il pubblico ascoltò qualcosa di nuovo e rivoluzionario, che avrebbe cambiato per sempre la musica italiana.
Nel blu, dipinto di blu, ribattezzata anche Volare, è stata presentata per la prima volta al Festival di Sanremo il 1 febbraio 1958, di cui fu anche vincitrice. Fu interpretata da Domenico Modugno, autore insieme a Franco Migliacci, e da Johnny Dorelli. Da quel momento la sua ascesa è stata inarrestabile: terza classificata all’Eurovision Song Contest del 1958, è stata prima nella classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti per ben cinque settimane e nel 1959 spopolò ai Grammy Awards, vincendo come Canzone e Disco dell’anno, e dopo 55 anni continua a essere uno dei brani più innovativi della canzone italiana. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Approfondimenti su Nel Blu 1958
Ultime notizie su Nel Blu 1958
