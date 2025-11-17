Blu temporale Roberto Maestri presenta alla Sgt la trilogia di Trieste
Venerdì 21 novembre, alle ore 18, si terrà nella sala Museo della Fondazione Ginnastica Triestina 1863 (SGT) la presentazione del libro “Blu temporale. Trilogia di Trieste” (Le Lettere Scarlatte, collana NOF4 - Graffiti dell’immaginario, 2025). Dialogheranno il curatore del Museo sociale Zeno. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
