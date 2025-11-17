Blu temporale Roberto Maestri presenta alla Sgt la trilogia di Trieste

Triesteprima.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 21 novembre, alle ore 18, si terrà nella sala Museo della Fondazione Ginnastica Triestina 1863 (SGT) la presentazione del libro “Blu temporale. Trilogia di Trieste” (Le Lettere Scarlatte, collana NOF4 - Graffiti dell’immaginario, 2025). Dialogheranno il curatore del Museo sociale Zeno. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

blu temporale roberto maestri presenta alla sgt la trilogia di trieste

© Triesteprima.it - “Blu temporale”, Roberto Maestri presenta alla Sgt la trilogia di Trieste

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Blu Temporale Roberto Maestri