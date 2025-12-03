Jada Pinkett Smith denunciata chiesti 3 milioni | Mi ha minacciato ha detto che rischio di beccarmi un proiettile

Un uomo che sostiene di essere legato a Will Smith da un'amicizia lunga 40 anni, ha denunciato la moglie dell'attore. A suo dire, lo avrebbe minacciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

