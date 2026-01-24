Giovane Napoli l’ex attaccante del Verona ha firmato! Conte lo avrà a disposizione contro la Juve di Spalletti

Il Napoli ha ufficializzato l’ingaggio di Giovane Santana, ex attaccante del Verona, ora a disposizione di coach Conte. Il giocatore si unisce alla rosa azzurra in vista della sfida contro la Juventus di Spalletti. Questa operazione rappresenta un intervento strategico nel mercato di gennaio, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco e offrire nuove soluzioni alla squadra.

Infortunati Napoli, buone notizie per Conte: questi due calciatori dovrebbero essere a disposizione per la sfida contro la JuveBuone notizie per il Napoli in vista della partita contro la Juventus.

Infortuni Napoli, brutte notizie per Conte: questi due calciatori non dovrebbero essere a disposizione contro la Juve. I risultati degli esamiGli infortuni di Rrahmani e Politano rappresentano una preoccupazione per il Napoli in vista della partita contro la Juventus.

