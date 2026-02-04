Alisson Santos l’ala che non teme la pressione | Silas lo promuove per Napoli

Da napolipiu.com 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alisson Santos, l’ala cresciuta lontano dai riflettori, si prepara a debuttare con il Napoli. Silas ha deciso di promuoverlo, dimostrando fiducia nel suo talento e nel suo carattere. La sua presenza in squadra potrebbe portare un’energia nuova e determinata, anche sotto pressione.

"> NAPOLI – Alisson Santos non è una sorpresa per chi lo ha visto crescere lontano dai riflettori. A raccontarlo è Jorge Manuel Rebelo Fernandes, per tutti Silas, l’allenatore che ne ha accompagnato l’esplosione in Portogallo, quando il brasiliano muoveva i primi passi tra i professionisti. Un percorso ricostruito da Bruno Majorano su Il Mattino di Napoli, che accende i riflettori su un talento pronto a misurarsi con la Serie A. Quando Silas arriva sulla panchina dell’União de Leiria, Alisson gioca poco. Poi tutto cambia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

alisson santos l8217ala che non teme la pressione silas lo promuove per napoli

© Napolipiu.com - Alisson Santos, l’ala che non teme la pressione: Silas lo promuove per Napoli

Approfondimenti su Alisson Santos

Napoli vicino ad Alisson Santos: definita la formula con lo Sporting

Il Napoli sta per chiudere l’affare con lo Sporting per Alisson Santos.

Alisson Santos-Napoli, in corso lo scambio di documenti con lo Sporting Lisbona

Il Napoli sta lavorando per portare Alisson Santos in Italia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Alisson Santos skills & gol dell'attaccante brasiliano

Video Alisson Santos skills & gol dell'attaccante brasiliano

Ultime notizie su Alisson Santos

Argomenti discussi: Chi è Alisson Santos, l'obiettivo del Napoli che ha stregato Conte: i goal in Champions League, il paragone con Leao e l'ascesa dalla terza serie brasiliana; Alisson Santos al Napoli: è da prendere al fanta? La quotazione e i suoi numeri; Alisson Santos al Napoli: come gestirlo al Fantacalcio tra slot e crediti da investire; Chi è Alisson Santos, il nuovo acquisto del Napoli di Conte: i goal in Champions League, il paragone con Leao e l'ascesa dalla terza serie brasiliana.

alisson santos l alaAlisson Santos, l’ala che non teme la pressione: Silas lo promuove per NapoliNAPOLI – Alisson Santos non è una sorpresa per chi lo ha visto crescere lontano dai riflettori. A raccontarlo è Jorge Manuel Rebelo Fernandes, per tutti Silas, l’allenatore che ne ha accompagnato l’es ... napolipiu.com

alisson santos l alaIl mercato invernale del Napoli parla brasiliano: Alisson Santos domani sarà a disposizione a Castel VolturnoAlisson Santos è un nuovo giocatore del Napoli. Il brasiliano arriva dallo Sporting Lisbona in prestito con diritto di riscatto. ilnapolista.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.