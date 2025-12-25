di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, 39 punti in classifica e vetta salda nel girone A: solo successi per i ragazzi di mister Gridel. Ecco il recap della stagione al giro di boa. L’approfondimento completo. Una prima parte di stagione straordinaria quella della Juventus Under 16, dopo aver battuto anche la Sampdoria nell’ultima gara del girone di andata per 5-1, i bianconeri sono fissi in vetta a quota 39 punti: frutto di 13 successi consecutivi. Ecco di seguito un approfondimento completo sui ragazzi allenati da mister Gridel, un recap del campionato al giro di boa. I giocatori più decisivi, i numeri e le statistiche della squadra più in forma d’Italia: quella che sta dominando a suon di gol e vittorie il girone A nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Under 16, solo vittorie e record per Gridel: 42 gol e primo posto in classifica. Quali gioiellini hanno trascinato la squadra

