sei vittorie consecutive e terzo posto conquistato

La Ren-Auto Happy Basket Rimini affronta il girone di ritorno forte di sei vittorie consecutive, che hanno migliorato la posizione in classifica. Con il terzo posto attuale, la squadra si prepara ad affrontare le sfide imminenti, mantenendo un ritmo costante e determinato. Questo percorso positivo testimonia la crescita e l'impegno del team, che punta a consolidare la propria posizione e a proseguire con continuità.

Comincia il girone di ritorno e la Ren-Auto Happy Basket Rimini lo aggredisce forte di sei vittorie consecutive che hanno cambiato volto alla classifica e hanno portato la squadra nelle zone alte, al momento al terzo posto. Le ragazze di coach Maghelli affrontano il Fiore Basket Valdarda alla Carim (ore 19.45, arbitri Zuffa e Mazza) e l’idea è quella di rifarsi di una partita d’andata sfuggita per piccoli particolari, con le locali a chiudere sul +3 grazie ai 13 di Bonett e ai 12 di Ghezzi. È proprio quest’ultima il pericolo pubblico numero uno della sfida di stasera. Veronica Ghezzi è una guardia da 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

