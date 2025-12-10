Protezione Civile | Musumeci denuncia la marginalità della prevenzione nelle scuole italiane nonostante tre protocolli firmati con il Ministero per promuovere la cultura del rischio

Il ministro Nello Musumeci ha evidenziato come, nonostante tre protocolli firmati con il Ministero, la prevenzione dei rischi nelle scuole italiane rimanga marginale. La denuncia sottolinea la necessità di rafforzare la cultura del rischio e migliorare le misure di sicurezza all’interno del sistema scolastico, evidenziando una criticità ancora irrisolta nel settore.

Il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha denunciato la scarsa attenzione riservata alla prevenzione dei rischi nel sistema scolastico. Il ministro è intervenuto durante il convegno "La comunicazione in emergenza. Parole giuste al momento giusto" nella sede della Protezione Civile di via Vitorchiano a Roma.  L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

