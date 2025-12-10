Protezione Civile | Musumeci denuncia la marginalità della prevenzione nelle scuole italiane nonostante tre protocolli firmati con il Ministero per promuovere la cultura del rischio
Il ministro Nello Musumeci ha evidenziato come, nonostante tre protocolli firmati con il Ministero, la prevenzione dei rischi nelle scuole italiane rimanga marginale. La denuncia sottolinea la necessità di rafforzare la cultura del rischio e migliorare le misure di sicurezza all’interno del sistema scolastico, evidenziando una criticità ancora irrisolta nel settore.
Il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha denunciato la scarsa attenzione riservata alla prevenzione dei rischi nel sistema scolastico. Il ministro è intervenuto durante il convegno "La comunicazione in emergenza. Parole giuste al momento giusto" nella sede della Protezione Civile di via Vitorchiano a Roma. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
25 anni di Protezione civile Un lungo percorso che ha portato a una realtà solida e fondamentale per il territorio La Protezione civile di Pieve Emanuele celebra oggi 9 dicembre i suoi 25 anni di storia: le celebrazioni si apriranno alle h 17.45 nel Parco del Mun - facebook.com Vai su Facebook
Protezione civile: Musumeci, ok a Ddl, regime penale speciale per operatori - 'La norma sulla responsabilita' penale degli operatori di protezione civile (compresi i volontari) e delle ... Scrive ilsole24ore.com
Il Liverpool passa a Milano, Chivu: “L’arbitro aveva visto bene…” sport.quotidiano.net
Garlasco, Alberto Stasi nell’intercettazione (mai ascoltata) con il padre panorama.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni. L'appello conferma la sentenza agi.it
“Come associazione vittime del Salvemini non ci arrendiamo all’inevitabilità. Da anni invochiamo sicurezza” ilfattoquotidiano.it
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
Patrick Zaki è diventato padre a quattro anni esatti dalla liberazione lettera43.it