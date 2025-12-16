Scuole in sicurezza via libera a 9 milioni aggiuntivi per interventi su edifici in difficoltà
Il governo ha approvato un finanziamento di 9 milioni di euro nei prossimi tre anni per migliorare la sicurezza degli edifici scolastici in Sicilia. Questa misura prevede un incremento di 3 milioni di euro all’anno destinati agli interventi di adeguamento e manutenzione, garantendo ambienti più sicuri per studenti e personale scolastico.
Tre milioni di euro in più all’anno per le scuole siciliane, per un totale di 9 milioni nel prossimo triennio. È quanto prevede un emendamento al Bilancio regionale, presentato dal Movimento 5 Stelle e approvato con voto segreto dall’Ars, che incrementa i fondi destinati ai piani di edilizia. Agrigentonotizie.it
Scuola. La Ministra Azzolina via libera al protocollo di sicurezza per il nuovo anno
Via libera a otto nuove strade scolastiche: salgono a 23 le aree pedonalizzate davanti alle scuole - È l’obiettivo che continua a guidare le richieste dei territori e l’azione ... romadailynews.it
Via libera al piano opere lavori per 5,2 milioni ma con l’incognita fondi - Il piano triennale delle opere pubbliche 2025/2027, nella sua versione aggiornata, è stato approvato l’altro giorno nell’ultimo Consiglio comunale e mette in campo interventi per circa 5,2 milioni di ... laprovinciapavese.gelocal.it
DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE In provincia di #Modena la firma dell’accordo con sindacati e l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) https://www.cgilmodena.it/p=104925 CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavor - facebook.com facebook
Sicurezza stradale, il Comune di Napoli lancia progetto educativo nelle scuole. #ANSAmotori #ANSA x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.