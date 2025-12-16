Scuole in sicurezza via libera a 9 milioni aggiuntivi per interventi su edifici in difficoltà

Il governo ha approvato un finanziamento di 9 milioni di euro nei prossimi tre anni per migliorare la sicurezza degli edifici scolastici in Sicilia. Questa misura prevede un incremento di 3 milioni di euro all’anno destinati agli interventi di adeguamento e manutenzione, garantendo ambienti più sicuri per studenti e personale scolastico.

Tre milioni di euro in più all'anno per le scuole siciliane, per un totale di 9 milioni nel prossimo triennio. È quanto prevede un emendamento al Bilancio regionale, presentato dal Movimento 5 Stelle e approvato con voto segreto dall'Ars, che incrementa i fondi destinati ai piani di edilizia.

