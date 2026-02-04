Quirinale rallenta pacchetto sicurezza | scudo e fermo preventivo restano in attesa

Il pacchetto sicurezza si blocca ancora. Il governo aveva promesso di approvarlo presto, ma il Quirinale ha deciso di rallentare le procedure. Restano in sospeso due punti chiave: lo scudo penale per gli agenti e il fermo preventivo durante le manifestazioni. La legge sembra sempre più lontana dall’essere approvata.

Il pacchetto sicurezza, in fase di definizione ultima, è ormai lento nel suo avanzamento. Il Quirinale, in particolare, sembra aver rallentato il ritmo per quanto riguarda due elementi centrali: lo scudo penale per gli operatori delle forze dell’ordine e il fermo preventivo in caso di manifestazioni. Le cose non vanno come previsto. La procedura, che andava avanti a ritmi serrati, è stata interrotta o rallentata per motivazioni interne alla maggioranza, con un confronto tra il governo e il Presidente della, in un momento delicato e decisivo. Il Consiglio dei ministri, originariamente previsto per oggi, è stato rinviato a domani pomeriggio, 5 febbraio, con un motivo ufficiale – la necessità per il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di intervenire in Senato – ma l’effetto è stato un ulteriore allungo della crisi tecnica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La proposta di legge sulla sicurezza si avvicina alle fasi finali.

Domani il Consiglio dei ministri discuterà le nuove bozze del pacchetto Sicurezza, ancora in fase di definizione.

