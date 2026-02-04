Pacchetto sicurezza ‘lente’ del Quirinale su scudo e fermo preventivo

La proposta di legge sulla sicurezza si avvicina alle fasi finali. In queste ore, il governo sta limando i dettagli, mentre si susseguono incontri tra i partiti della maggioranza. Nel frattempo, il Quirinale tiene sotto osservazione i cambiamenti, in particolare sullo scudo e il fermo preventivo. La strada verso l’approvazione sembra ancora in salita, con tensioni e dubbi che si fanno sentire.

(Adnkronos) – La difficile gestazione del pacchetto sicurezza entra nelle sue ore decisive, tra limature tecniche, confronti nella maggioranza e un dialogo costante con il Quirinale. Il Consiglio dei ministri, inizialmente previsto per oggi e rinviato a domani pomeriggio, 5 febbraio, – ufficialmente per consentire al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di intervenire in Senato sulle comunicazioni relative ai fatti di Torino – arriva al termine di un percorso ancora segnato da aggiustamenti dell’ultima ora. Il testo resta infatti al centro di un negoziato tecnico serrato, con alcuni nodi irrisolti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pacchetto sicurezza, ‘lente’ del Quirinale su scudo e fermo preventivo Approfondimenti su Pacchetto Sicurezza Fermo preventivo, scudo penale e blocco navale: le novità nella bozza del pacchetto sicurezza Domani il Consiglio dei ministri discuterà le nuove bozze del pacchetto Sicurezza, ancora in fase di definizione. Pacchetto sicurezza, dallo scudo penale (non solo per i poliziotti) al fermo preventivo e tolleranza zero sui coltelli. Tutte le misure Questa mattina il governo ha presentato un nuovo pacchetto di misure contro la criminalità. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Pacchetto Sicurezza Argomenti discussi: La lente del Quirinale sul pacchetto sicurezza, Meloni lo vuole in Cdm. E sfida le opposizioni; Decreto sicurezza, intesa sul fermo di 12 ore e nel disegno ci sarà il blocco navale. Sul testo il confronto con il Colle; Corsa per convincere il Colle su scudo e fermo preventivo; Il Quirinale attende il testo del pacchetto. Perplessità su manifestazioni e migranti. Pacchetto sicurezza, 'lente' del Quirinale su scudo e fermo preventivoDomani all'esame del Consiglio dei ministri. Il testo resta al centro di un negoziato tecnico serrato, con alcuni nodi irrisolti La difficile gestazione del pacchetto sicurezza entra nelle sue ore dec ... adnkronos.com Sicurezza, ultime limature dopo confronto Mattarella-Mantovano. Domani pacchetto in CdmRoma, 4 feb. (askanews) - Le ultime limature, spiegano, sarebbero ancora in corso. Ma da palazzo Chigi non hanno dubbi: il pacchetto sicurezza, ... notizie.tiscali.it #Tg2000 - Pacchetto #sicurezza, #Piantedosi difende operato #Polizia #4febbraio #Tv2000 facebook Qualcosa da correggere. Il Quirinale rimette il pacchetto sicurezza dentro la Costituzione (di F. Olivo e B. Tedaldi) x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.