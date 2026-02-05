Il Partito Democratico al Senato chiede chiarimenti al ministro Piantedosi sulle tempistiche per sgomberare l’immobile di via Napoleone III, occupato da CasaPound. I democratici vogliono sapere quando il governo agirà per restituire l’edificio alla legalità, dopo aver osservato che l’occupazione dura da troppo tempo senza che siano stati presi provvedimenti concreti. La domanda arriva in un momento di tensione sulla questione sicurezza e sulla presenza dell’associazione neofascista nella zona.

Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Con quali tempistiche intenda procedere ad assicurare lo sgombero dell'immobile di via Napoleone III, illegittimamente occupato dall'associazione neofascista CasaPound”. Lo chiede, al ministro dell'Interno, il gruppo del Pd al Senato. "Il 25 ottobre 2025, il giornalista e scrittore Alessandro Sahebi ha reso noto di essere stato aggredito a Roma, in via Merulana dinanzi al teatro Brancaccio, da tre persone; l'aggressione, verbale e fisica, è stata causata dal fatto che Sahebi indossava una felpa con il logo di ‘Azione antifascista' -spiegano i dem-. Nelle stesse settimane, nella stessa zona, come noto molto vicina all'immobile illegittimamente occupato dall'associazione neofascista ‘CasaPound' in via Napoleone III, il cui sgombero è stato ripetutamente annunciato, senza seguito, dal Ministro dell'Interno, un gruppo di persone si è avventato sulle persone sedute al bar ‘Lo Statuto', poco distante dal luogo in cui è avvenuta l'aggressione ai danni di Sahebi, aggredendole e gridando slogan neofascisti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sicurezza: Pd Senato a Piantedosi, 'quando sgombera CasaPound?'

In un clima di attesa e tensione, le domande si fanno più pressanti.

Un’interrogazione parlamentare firmata da Schlein, Bonelli e Fratoianni solleva nuovamente la questione dello scioglimento di CasaPound, evidenziando le posizioni politiche e le preoccupazioni riguardo a questa realtà associativa.

Argomenti discussi: Sicurezza, Cdm rinviato a giovedì: un giorno in più per il voto in Senato e il vaglio del Colle; Opposizioni unite contro Piantedosi: Misure sicurezza fuori dalla Costituzione; Il Quirinale frena su scudo e fermo. Ecco i punti principali del nuovo decreto sicurezza; Scontri di Torino e sicurezza, Piantedosi al Senato: Il fermo preventivo serve. Contro il governo indegne insinuazioni. Mattarella vede Mantovano al Quirinale.

Le opposizioni, oggi al Senato, sono riuscite a raggiungere un documento unitario su un tema delicato e importante come la sicurezza. Peccato per Azione che ha ritenuto di sfilarsi. Ma in ogni caso, si tratta di una buona notizia per chi ha a cuore l'alternativa a facebook

