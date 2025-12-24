A quando lo scioglimento di CasaPound? Schlein Fratoianni e Bonelli interrogano Piantedosi

Un’interrogazione parlamentare firmata da Schlein, Bonelli e Fratoianni solleva nuovamente la questione dello scioglimento di CasaPound, evidenziando le posizioni politiche e le preoccupazioni riguardo a questa realtà associativa. La richiesta mira a chiarire le eventuali procedure e tempistiche che, nel quadro delle normative vigenti, potrebbero portare alla revoca di tale organizzazione. La discussione rimane aperta e centrale nel panorama politico italiano.

Un’interrogazione parlamentare firmata dalla segretaria del Pd Elly Schlein e i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni riporta al centro del dibattito politico il tema dello scioglimento di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «A quando lo scioglimento di CasaPound?». Schlein, Fratoianni e Bonelli interrogano Piantedosi Leggi anche: Casapound,Schlein-Fratoianni-Bonelli al Governo: quando sarà sciolta? Leggi anche: Torino: Pd a Piantedosi, 'a quando lo sgombero di CasaPound a Roma?' La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. L’interrogazione di Schlein, Fratoianni e Bonelli al governo: “Quando scioglie CasaPound?”; Casapound,Schlein-Fratoianni-Bonelli al Governo: quando sarà sciolta?. L’interrogazione di Schlein, Fratoianni e Bonelli al governo: “Quando scioglie CasaPound?” - Pd e Avs chiedono vengano applicate la legge Mancino e la legge Anselmi contro la formazione neofascista "Vogliamo sapere dal governo quali iniziative urgenti intende intraprendere affinché venga temp ... msn.com

Roma, 23 dic. (askanews) – “Vogliamo sapere dal Governo quali iniziative urgenti intende intraprendere affinché... - (askanews) – “Vogliamo sapere dal Governo quali iniziative urgenti intende intraprendere affinché ... msn.com

Quando sarà sciolta l’organizzazione neofascista Casapound? Interrogazione in Parlamento - Quando sarà sciolta l’organizzazione neofascista Casapound in base alla Legge Mancino? articolo21.org

"Vogliamo sapere dal governo quali iniziative urgenti intende intraprendere affinche' venga tempestivamente applicata la Legge Mancino nei confronti di CasaPound Italia e si proceda con la richiesta di scioglimento". Nicola Fratoianni, Elly Schlein ed Angelo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.