A quando lo scioglimento di CasaPound? Schlein Fratoianni e Bonelli interrogano Piantedosi

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’interrogazione parlamentare firmata da Schlein, Bonelli e Fratoianni solleva nuovamente la questione dello scioglimento di CasaPound, evidenziando le posizioni politiche e le preoccupazioni riguardo a questa realtà associativa. La richiesta mira a chiarire le eventuali procedure e tempistiche che, nel quadro delle normative vigenti, potrebbero portare alla revoca di tale organizzazione. La discussione rimane aperta e centrale nel panorama politico italiano.

Un’interrogazione parlamentare firmata dalla segretaria del Pd Elly Schlein e i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni riporta al centro del dibattito politico il tema dello scioglimento di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

a quando lo scioglimento di casapound schlein fratoianni e bonelli interrogano piantedosi

© Cms.ilmanifesto.it - «A quando lo scioglimento di CasaPound?». Schlein, Fratoianni e Bonelli interrogano Piantedosi

Leggi anche: Casapound,Schlein-Fratoianni-Bonelli al Governo: quando sarà sciolta?

Leggi anche: Torino: Pd a Piantedosi, 'a quando lo sgombero di CasaPound a Roma?'

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

L’interrogazione di Schlein, Fratoianni e Bonelli al governo: “Quando scioglie CasaPound?”; Casapound,Schlein-Fratoianni-Bonelli al Governo: quando sarà sciolta?.

scioglimento casapound schlein fratoianniL’interrogazione di Schlein, Fratoianni e Bonelli al governo: “Quando scioglie CasaPound?” - Pd e Avs chiedono vengano applicate la legge Mancino e la legge Anselmi contro la formazione neofascista "Vogliamo sapere dal governo quali iniziative urgenti intende intraprendere affinché venga temp ... msn.com

scioglimento casapound schlein fratoianniRoma, 23 dic. (askanews) – “Vogliamo sapere dal Governo quali iniziative urgenti intende intraprendere affinché... - (askanews) – “Vogliamo sapere dal Governo quali iniziative urgenti intende intraprendere affinché ... msn.com

Quando sarà sciolta l’organizzazione neofascista Casapound? Interrogazione in Parlamento -   Quando sarà sciolta l’organizzazione neofascista Casapound in base alla Legge Mancino? articolo21.org

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.