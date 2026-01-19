Sicurezza | Mauri Pd ' agenti prevenzione e norme anti-coltelli no propaganda'

Il deputato Mauri (Pd) sottolinea l'importanza di aumentare la presenza degli agenti sul territorio, di investire in prevenzione sociale e di adottare norme efficaci contro la diffusione dei coltelli tra i giovani. Questi interventi rappresentano una base per sviluppare una politica di sicurezza più efficace e sostenibile, senza ricorrere a slogan o propaganda. La priorità è garantire un ambiente più sicuro attraverso azioni concrete e misure mirate.

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - “Più agenti sul territorio, investimenti in prevenzione sociale e norme efficaci contro la diffusione dei coltelli tra i giovani: da qui deve ripartire una vera politica per la sicurezza. Dopo tre anni di Governo Meloni, invece, registriamo meno presìdi e nessuna risposta strutturale, a fronte di una situazione che rischia di trasformarsi in un'emergenza". Così una nota del responsabile Sicurezza del Pd, il deputato democratico Matteo Mauri. "Da tre anni il numero degli agenti di polizia in servizio diminuisce e le assunzioni annunciate dal Governo non sono state sufficienti nemmeno a coprire il turn over. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sicurezza: Mauri (Pd), 'agenti, prevenzione e norme anti-coltelli, no propaganda' Sicurezza: Mauri (Pd), 'su militari teatrino indecoroso, assumere Forze Ordine'

Il deputato Mauri del Pd sottolinea che per garantire la sicurezza non bastano più presenze militari in strada, ma è necessario rafforzare le Forze dell’Ordine attraverso assunzioni straordinarie. Una strategia che punta a intervenire in modo più efficace e strutturale, distinguendosi da soluzioni temporanee o spettacolarizzate. La priorità rimane un intervento serio e mirato per migliorare la sicurezza dei cittadini. Dal norme sulla vendita di coltelli a quelle sulle ong: ecco il nuovo pacchetto sicurezza

Il nuovo pacchetto sicurezza, attualmente in fase di definizione al Viminale, introduce norme che riguardano vari aspetti, dalla regolamentazione della vendita di coltelli alle disposizioni sulle ONG. La bozza, elaborata dal ministro Matteo Piantedosi in collaborazione con Palazzo Chigi, è in attesa di essere presentata per l'approvazione in un prossimo Consiglio dei Ministri. Questo provvedimento mira a aggiornare e rafforzare il quadro normativo in materia di sicurezza.

Bella iniziativa sul Commercio e Sicurezza al PD Alessandrino Mauro Caliste - Presidente Municipio V Emanuela Droghei Pino Battaglia Yuri Trombetti Ricci Marco - Assessore Municipio V Roma Capitale Marco Pietrosanti Andrea Mele Alessandro Mauriello - facebook.com facebook

#lavoro #morti #anno2025 E' finita la #guerra Oggi per @repubblica (fonte: Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico resp. sicurezza). x.com

