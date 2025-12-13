L' Italia premiata? Psiscodramma a Propaganda Live | Fuffa noi anti-italiani

L'Italia celebra il riconoscimento dell'UNESCO della sua cucina come patrimonio immateriale, ma a Propaganda Live si scatena un acceso dibattito tra Filippo Ceccarelli e il salottino di Zoro, tra accuse di anti-italianità e reazioni di nervosismo. Un confronto acceso che mette in luce tensioni e polemiche attorno alla vittoria culturale del nostro paese.

Filippo Ceccarelli rosica. A Propaganda Live va in scena la crisi di nervi isterica della penna rossa e del salottino di Zoro per il riconoscimento avuto dall'Italia proprio questa settimana: la cucina di casa nostra è diventato un bene immateriale dell'Unesco. Insomma, il più altro riconoscimento per la tradizione culinaria del nostro Paese. La prima volta nella storia per un Paese. Ci sarebbe da esserne contenti. E invece no. Giù botte. Ceccarelli non la prende nemmeno alla lontana, va dritto subito a parlare di fantomatici costi: "L'inno di Mogol, le luminarie sono tutte cose che costano. Al governo basta poco, mostrare questa fuffa, qualche conduttore da esibire su un palco di una manifestazione e si rende addirittura nazional-poplare telemeloni". Liberoquotidiano.it

