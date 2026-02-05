Roma si prepara a riprendere il ritmo normale dopo le tensioni degli ultimi giorni. Il governo ha deciso di recepire le richieste del Presidente Mattarella, puntando su un fermo preventivo e uno scudo penale per la sicurezza. Il messaggio è semplice: è arrivato il momento di smettere con le polemiche e concentrarsi sul lavoro.

Roma, 4 febbraio 2026 – Il messaggio che trapela da Palazzo Chigi è chiaro: basta rumore, è tempo di tornare alla responsabilità di governo. Dopo lo scossone provocato dallo strappo di Vannacci, Giorgia Meloni ha l’assoluta necessità di mostrare una maggioranza compatta. È proprio per questa ragione che lei punta a evitare lo scontro istituzionale con il Quirinale sul pacchetto sicurezza atteso oggi in Consiglio dei ministri. L’esecutivo si presenta al bivio con un decreto legge e un disegno di legge (che potrebbe essere sdoppiato) per “garantire l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sicurezza, il nì di Mattarella. Fermo preventivo e scudo penale, il governo accoglie i rilievi del Colle

Approfondimenti su Mattarella Governo

Il governo sta lavorando a modifiche sul ddl Sicurezza, cercando di superare i dubbi sollevati da Mattarella.

Questa settimana il governo ha spostato di un giorno il Consiglio dei ministri, che ora si terrà giovedì invece di mercoledì.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Mattarella Governo

Argomenti discussi: Sicurezza delle attività subacquee: legge 26 gennaio 2026, n. 9; Formedil, circolare n. 13/2026: 28 aprile 2026 – Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro, iniziative territoriali - ANCE; Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti? e eliminazione del requisito dello stato di alterazione psico-fisica: depositata la sentenza della Corte costituzionale (n. 10/2026); Sicurezza sul lavoro, piattaforma informatica per prevenire infortuni.

Sicurezza, il nì di Mattarella. Fermo preventivo e scudo penale, il governo accoglie i rilievi del ColleL’incontro tra il presidente e Mantovano è stato definito positivo. Oggi il Cdm. Salta definitivamente la richiesta (leghista) di una cauzione per i cortei ... quotidiano.net

Il Pd (in versione Lega) va all'attacco e riscopre la sicurezza. I numeri di PiantedosiCaro ministro, la gente ha paura. Citano rapporti (un po’ audaci), attaccano Meloni, chiedono a Matteo Piantedosi: Quali misure di carattere preventivo e di natura strutturale intende adottare il ... ilfoglio.it

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/piantedosi-senato-ci-vuole-fermo-preventivo-decreto-sicurezza-incontro-mattarella-mantovano-AIkn39EB #Piantedosi #Askatasuna #Senato facebook

Sicurezza, #Mattarella ha ricevuto il sottosegretario #Mantovano al Quirinale x.com