Sicurezza Meloni ammette | Serve di più ma i giudici

Il presidente Meloni riconosce che, nonostante alcuni risultati, la sicurezza in Italia richiede ulteriori miglioramenti. Ammettendo che la magistratura può ostacolare l’efficacia di alcune iniziative, sottolinea la necessità di un cambio di strategia per rafforzare l’azione governativa in materia di sicurezza. La questione rimane centrale nel dibattito politico e sociale, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra interventi efficaci e il ruolo della magistratura.

«I risultati per me non sono sufficienti, questo è l’anno in cui si cambia marcia. Però la magistratura vanifica molti provvedimenti». Verissimo, infatti la riforma Nordio è solo un primo passo. Ecco qualche suggerimento. Massimo Basile, lo zio di Aurora Livoli, la giovane di Latina abusata e uccisa in un vialetto alla periferia di Milano, non ha dubbi. Da avvocato con esperienza quarantennale ha commentato l’arresto dell’assassino della nipote, un peruviano già condannato per violenza che non avrebbe dovuto trovarsi in Italia, con parole chiare. «Se ci fossero stati certezza della pena e certezza sui provvedimenti di espulsione, sicuramente ci saremmo risparmiati questo strazio e questo dolore». 🔗 Leggi su Laverita.info

