Questa settimana il governo ha spostato di un giorno il Consiglio dei ministri, che ora si terrà giovedì invece di mercoledì. Le proposte principali riguardano il rafforzamento del fermo preventivo e lo scudo penale. La Lega chiede che chi manifesta paghi una cauzione, mentre si aspetta di sapere se il governo approverà queste misure già in questa riunione.

Il prossimo Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi giovedì 5 febbraio alle ore 17, e non mercoledì come inizialmente previsto. Al centro della riunione, secondo quanto emerso anche dall’incontro di governo delle ultime ore a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arriverà il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ddl Sicurezza atteso giovedì in CdM, governo spinge per fermo preventivo e scudo penale, Lega: “Chi manifesta paghi una cauzione”

Approfondimenti su Ddl Sicurezza

Questa settimana il governo si riunisce di nuovo giovedì alle 17.

Questa settimana il governo approva nuove misure per la sicurezza nelle scuole.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ddl Sicurezza

Argomenti discussi: Sicurezza, Atteso esame del Governo su ddl e decreto legge; Il pressing del Governo sullo scudo agli agenti per decreto legge; Sicurezza, Meloni prepara la stretta nel decreto: scudo penale esteso e fermo preventivo di almeno 12 ore per chi ha precedenti specifici e va a protestare; Decreto sicurezza, i dubbi del Colle sul fermo preventivo. Salta la cauzione per chi organizza i cortei.

Sicurezza, Cdm atteso per giovedì alle 17. Lega in pressing: norma con cauzione per chi va in piazzaA quanto si apprende il prossimo Consiglio dei ministri si dovrebbe tenere giovedì pomeriggio, alle 17. Sul tavolo sono attese le nuove norme sulla sicurezza e l'ordine pubblico, da inserire nel ... adnkronos.com

#Salvini: «Giù le mani dal poliziotto che ha fatto solo il suo dovere. La Lega è dalla parte delle Forze dell’Ordine e dei cittadini perbene con fatti concreti. Avanti con la tutela processuale per tutti voluta dalla Lega e presentata all’interno del DDL Sicurezza. Sto - facebook.com facebook