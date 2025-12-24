provincia ci sono 27 milioni di euro per interventi su ponti e viadotti

La Provincia di Grosseto ha approvato il bilancio di previsione per il prossimo triennio, confermando una gestione finanziaria stabile e ben pianificata. Tra le priorità, sono previsti interventi per un importo complessivo di 27 milioni di euro destinati a ponti e viadotti. Questa decisione mira a garantire la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture sul territorio, mantenendo un equilibrio economico sostenibile.

La Provincia di Grosseto ha approvato il bilancio di previsione per il triennio prossimo, confermando un quadro finanziario definito dall’amministrazione "solido ed equilibrato". Il documento è pronto, un risultato che il presidente Francesco Limatola attribuisce al lavoro degli uffici e dei dirigenti dell’ente: "Un impegno importante che ha consentito di programmare con anticipo le attività dei prossimi tre anni". Sul fronte delle entrate, il bilancio si fonda principalmente su tributi propri dell’ente: la Tefa, legata allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per circa 2 milioni e mezzo di euro; l’Imposta provinciale di trascrizione (IPT) per 6 milioni e 650mila euro; l’Rc Auto per 9 milioni e 100mila euro; circa 3 milioni dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada, con un fondo crediti di esigibilità pari a un milione e mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

