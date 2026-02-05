Sicurezza Conte | governo usa Torino per soffocare il dissenso

Il governo ha cercato di usare Torino come esempio per limitare il dissenso. Dopo le proteste, ha dovuto fare marcia indietro su alcune norme, come quella sulla cauzione per le manifestazioni. In passato, avrebbe voluto inserire queste regole nel decreto, ma ha incontrato opposizione. La città si conferma ancora una volta come un punto di riferimento per chi si oppone alle misure restrittive.

Roma, 5 feb. (askanews) – “Il loro obiettivo era sfruttare i fatti di Torino per soffocare il dissenso: per fortuna hanno dovuto fare retromarcia su alcune norme assurde, come quella sulla cauzione per organizzare una manifestazione, che avrebbero voluto infilare nel decreto pensando che saremmo stati tutti zitti e buoni. O come sul fermo preventivo basato sul semplice sospetto, criticato persino da La Russa”. Così il leader M5s Giuseppe Conte a proposito del pacchetto sicurezza approvato in Cdm. “Aspettiamo di leggere i testi – scrive sui social – ma apprendiamo da Giorgia Meloni che dopo anni a dire ‘no’ alle proposte del M5S per colpire ladri e borseggiatori con la procedibilità d’ufficio senza querela, ora al Governo si sono svegliati dal lungo sonno per inserire in un provvedimento quel che hanno sempre respinto in Parlamento.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Torino Dissenso

A Roma, Giorgia Meloni critica il governo, accusandolo di aver cambiato idea solo ora, dopo anni di opposizione, sulle proposte contro ladri e borseggiatori.

Il governo cerca di mettere un freno alle proteste dei cittadini.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Torino Dissenso

Argomenti discussi: L'Ice in Italia per i Giochi invernali, portavoce: Collaboreranno alla sicurezza delle Olimpiadi; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 febbraio: la rassegna stampa; Sicurezza, Conte: Da governo solo annunci ma legislatura sta scadendo; Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia.

Sicurezza, Conte: governo usa Torino per soffocare il dissensoRoma, 5 feb. (askanews) - 'Il loro obiettivo era sfruttare i fatti di Torino per soffocare il dissenso: per fortuna hanno dovuto fare retromarcia ... notizie.tiscali.it

Conte Sulla sicurezza il governo non sta proteggendo i cittadiniROMA (ITALPRESS) – Non sto dietro alle ricostruzioni di vittorie o non vittorie: noi come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre detto a ... iltempo.it

Il Presidente Giuseppe Conte su sicurezza e giustizia facebook

Meloni spacca il Campo largo sulla sicurezza: propone il patto. Conte apre, Schlein no. Di @carusocarmelo x.com