Sicurezza Conte | governo vuole impedire manifestazioni di dissenso

Il governo cerca di mettere un freno alle proteste dei cittadini. Con una stretta di vite, vuole impedire le manifestazioni di dissenso e di protesta, secondo le parole di Conte. La misura ha già suscitato reazioni e critiche da parte di chi teme una limitazione delle libertà. La questione rimane aperta e il dibattito si accende.

Roma, 4 feb. (askanews) – “Questo governo sta prendendo in giro i cittadini, vuole fare una stretta di vite per impedire le manifestazioni del dissenso, di protesta. Nulla per quel che riguarda il bisogno reale dei cittadini che non riescono a uscire, non prendono la metropolitana, non riescono a uscire la sera in modo sicuro nelle strade, nelle periferie e nei centri storici”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando del tema della sicurezza a margine di una conferenza al Senato. “E soprattutto – ha aggiunto l’ex premier – questo governo è sollecito in questo caso, ma si è completamente dimenticato qui che c’è un decreto bollette che ha promesso e non ha realizzato; il crollo della produzione industriale e dei salari reali, addirittura non vogliono il salario minimo legale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La riunione a palazzo Chigi è durata poco più di un’ora.

Il decreto Sicurezza del Governo Meloni rappresenta un passo verso un approccio più rigoroso in materia di ordine pubblico.

