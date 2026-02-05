A Roma, Giorgia Meloni critica il governo, accusandolo di aver cambiato idea solo ora, dopo anni di opposizione, sulle proposte contro ladri e borseggiatori. Meloni dice che il governo sembra aver deciso di inserire nel provvedimento misure che prima aveva sempre respinto in Parlamento. La leader di centrodestra non risparmia critiche, sottolineando come si tratti di un tentativo di soffocare il dissenso. Restano da vedere i testi definitivi, ma la polemica è già calda.

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Aspettiamo di leggere i testi, ma apprendiamo da Giorgia Meloni che dopo anni a dire 'no' alle proposte del M5S per colpire ladri e borseggiatori con la procedibilità d'ufficio senza querela, ora al Governo si sono svegliati dal lungo sonno per inserire in un provvedimento quel che hanno sempre respinto in Parlamento. Buongiorno". Lo scrive Giuseppe Conte sui social. "Per il resto cercasi vere misure per la sicurezza nelle strade delle nostre città: con le loro norme i ladri continuano a scappare perché li avvertono dell'arresto e non si fa nulla di concreto e rilevante per investire e aumentare gli agenti, i presidi e i controlli nelle strade. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Sicurezza: Conte, 'cercasi vere misure, obiettivo governo soffocare dissenso'

Il governo cerca di mettere un freno alle proteste dei cittadini.

Giuseppe Conte torna a far parlare di sé, questa volta criticando il governo sulla gestione della sicurezza.

