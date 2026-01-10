Siria raid USA nella notte | elicotteri colpiscono ex basi Isis

Nella notte, gli Stati Uniti hanno condotto un raid in Siria, colpendo ex basi dell'ISIS. L'intervento si inserisce nel quadro delle operazioni militari volte a prevenire la ricostituzione di gruppi terroristici nella regione. Questo episodio evidenzia l'importanza di un impegno continuo per la stabilità e la sicurezza in Medio Oriente.

Il recente intervento militare condotto dagli Stati Uniti nel territorio siriano segna un ulteriore capitolo nella complessa gestione della sicurezza in Medio Oriente. Secondo quanto riportato dalle principali agenzie di stampa e dai media locali, diversi elicotteri d’attacco americani hanno effettuato una operazione mirata in una zona desertica situata a occidente di Deir ez-Zor. L’azione bellica si è concentrata specificamente nelle località identificate come Ayta e Shiha, aree che storicamente hanno rappresentato punti nevralgici per i movimenti dei gruppi radicali. Questa nuova ondata di attacchi si inserisce in un contesto di monitoraggio costante delle attività residue di cellule terroristiche che, nonostante le sconfitte territoriali degli anni passati, continuano a rappresentare una minaccia per la stabilità regionale e internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

