Raid Usa in Siria colpiti 70 obiettivi dell’Isis

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comando centrale americano, Centcom, ha annunciato di aver colpito oltre 70 obiettivi negli attacchi contro l'Isis in Siria. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

