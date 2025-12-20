Raid Usa in Siria colpiti 70 obiettivi dell’Isis
Il Comando centrale americano, Centcom, ha annunciato di aver colpito oltre 70 obiettivi negli attacchi contro l'Isis in Siria. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Usa: raid in Siria contro l’Isis, colpiti 70 obiettivi - Gli Stati Uniti, con il supporto di alleati regionali, hanno lanciato una serie di attacchi mirati contro alcune roccaforti jihadiste nel Paese mediorientale ... interris.it
Raid Usa in Siria contro l’Isis: l’operazione dopo l’attacco di Palmira e la morte di tre americani - Gli Stati Uniti hanno lanciato l’operazione Hawkeye Strike contro lo Stato islamico in Siria, colpendo oltre 70 obiettivi (cinque i morti) ... fanpage.it
Attacchi Usa in Siria, colpiti 70 obiettivi dell’Isis: 5 morti - Almeno cinque membri dell’Isis, tra cui un leader di cellula, sono stati uccisi durante gli attacchi statunitensi avvenuti durante la notte nell’est della Siria. ilsole24ore.com
Trump bombarda l'Isis in Siria, colpiti 70 obiettivi
SIRIA. Attacco dell’Isis: uccisi due soldati e un contractor americani. L'agguato è avvenuto a Palmira (Tadmor) nell'Est del paese dove cellule dello Stato islamico continuano i loro raid x.com
SIRIA. Attacco dell'Isis: uccisi due soldati e un contractor americani. L'agguato è avvenuto a Palmira (Tadmor) nell'Est del paese dove cellule dello Stato islamico continuano i loro raid
