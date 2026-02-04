Uomini e Donne | Jakub spiega l’addio a Sara | Le relazioni sane sono molto rare

Dopo aver lasciato il programma, Jakub Bakkour racconta sui social perché si è lasciato con Sara Gaudenzi. Spiega che le relazioni sane sono difficili da trovare e che, nonostante i sentimenti, la relazione tra loro non funzionava più. I due si sono separati senza drammi, ma il motivo sta tutto nella difficoltà di costruire un rapporto stabile.

Dopo l'uscita da Uomini e Donne, Jakub Bakkour chiarisce sui social i motivi dell'addio a Sara Gaudenzi. L'ex corteggiatore parla di valori, incompatibilità e del desiderio di una relazione davvero sana. Jakub Bakkour è stato uno dei protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne. Il giovane era inizialmente sceso in studio per corteggiare Cristiana Anania, salvo poi fare ritorno nel dating show dopo essere stato richiamato da un'altra tronista, Sara Gaudenzi. Tra i due, almeno all'inizio, le cose sembravano procedere per il verso giusto, ma qualcosa si è incrinato lungo il percorso. La scelta di Jakub: l'addio a Uomini e Donne Nonostante le prime buone sensazioni, Jakub ha deciso di abbandonare il programma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne riguardano il percorso di Sara Gaudenzi e le recenti decisioni di Marco Veneselli.

