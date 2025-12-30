Botti di Capodanno e bombole nel garage | provvidenziale l' intervento dei carabinieri

Durante un controllo a Ceglie Messapica, i carabinieri hanno scoperto nel garage diverse bombole del gas e artifici pirotecnici, presumibilmente destinati alla vendita per Capodanno. L’intervento ha consentito di sequestrare materiali potenzialmente pericolosi e di prevenire rischi legati a utilizzi impropri durante le festività. La presenza di tali sostanze richiede attenzione e rispetto delle normative di sicurezza in vista delle celebrazioni di fine anno.

Capodanno, alzate misure di sicurezza: botti sequestrati e arresti. Polemica su zone rosse - Zone rosse, divieti assoluti di utilizzare botti e petardi, sequestri: il Viminale ha alzato l’allerta in vista di Capodanno. tg24.sky.it

Andria, botti illegali: blitz e sequestro della Polizia. Denunciato un 40enne - Botti illegali, blitz della Polizia ad Andria (Bat): in un garage un ingente quantitativo di fuochi pirotecnici non autorizzati. quotidianodipuglia.it

Tg2. . "I botti di #capodanno terrorizzano gli #animali domestici, i rumori forti ed improvvisi possono sconvolgerli, rassicurateli con la vostra presenza", raccomandano gli esperti. Al #Tg2Rai ore 13,00 #30dicembre - facebook.com facebook

Fuochi d’artificio, le regole per riconoscere i botti di capodanno a norma ed evitare rischi x.com

