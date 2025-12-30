Botti di Capodanno e bombole nel garage | provvidenziale l' intervento dei carabinieri
Durante un controllo a Ceglie Messapica, i carabinieri hanno scoperto nel garage diverse bombole del gas e artifici pirotecnici, presumibilmente destinati alla vendita per Capodanno. L’intervento ha consentito di sequestrare materiali potenzialmente pericolosi e di prevenire rischi legati a utilizzi impropri durante le festività. La presenza di tali sostanze richiede attenzione e rispetto delle normative di sicurezza in vista delle celebrazioni di fine anno.
Anche delle bombole del gas si trovavano nel garage di Ceglie Messapica in cui i carabinieri hanno scoperto vari artifici pirotecnici, destinati alla vendita in vista della notta di San Silvestro. Il proprietario dell'immobile è stato arrestato e subito rimesso in libertà. LEGGI L'ARTICOLO. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
