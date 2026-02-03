Pacchetto sicurezza dallo scudo penale non solo per i poliziotti al fermo preventivo e tolleranza zero sui coltelli Tutte le misure

Questa mattina il governo ha presentato un nuovo pacchetto di misure contro la criminalità. Tra le novità principali ci sono il rafforzamento del fermo preventivo per fermare i violenti prima che scoppino le risse e una stretta sui coltelli, in particolare sui minorenni. Inoltre, arriva uno 'scudo' penale che riguarda non solo gli agenti di polizia, ma anche altri soggetti coinvolti in operazioni di sicurezza. Le misure puntano a garantire maggiore controllo e repressione sul territorio.

Dal fermo preventivo per bloccare i violenti prima che arrivino in piazza alla stretta sui coltelli per i minorenni, fino allo 'scudo' ma non solo per gli agenti, anche per tutti i cittadini, e alle zone rosse. Spaziano su più fronti le norme pronte ad entrare nel nuovo pacchetto sicurezza e sulle quali sono in corso in queste ore, oltre a quelle politiche, diverse riunioni tra i tecnici dei vari ministeri per analizzare nel dettaglio le misure e decidere quali far confluire nel decreto legge e quali nel disegno di legge. Pacchetto sicurezza, le misure Sul tavolo la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia di trattenere nei propri uffici, per un massimo di 12 ore - anche se Matteo Salvini vorrebbe fossero estese a 48 - persone individuate durante i controlli preventivi in vista di manifestazioni e ritenute pericolose per il pacifico svolgimento dei cortei.

