Sfilata di big a Malpensa Dal Villaggio alla Fabbrica la giornata di Mattarella

Oggi a Malpensa si sono visti i primi big in arrivo per i Giochi di Milano-Cortina. Dal Villaggio alla Fabbrica, la giornata è passata tra voli, attese e tante autorità che sono atterrate nell’aeroporto, tra cui alcuni capi di Stato e di Governo. Domani sera, il presidente Mattarella aprirà ufficialmente le Olimpiadi, ma già da oggi Milano si prepara a vivere l’atmosfera delle grandi occasioni.

È il giorno della vigilia. Domani sera il presidente della Repubblica darà il via ufficiale ai Giochi invernali di Milano-Cortina, ma già oggi la città inizierà finalmente a respirare aria di Olimpiadi con l’approdo all’ombra della Madonnina di Capi di Stato e di Governo, quasi tutti in arrivo dall’aeroporto di Malpensa. È anche per quello, per evitare intasamenti e creare problemi a un piano di sicurezza già piuttosto complicato da gestire, che la decisione di liberalizzare completamente i turni dei tassisti è stata revocata solo per la zona dell’hub internazionale: la determina comunale che ieri ha formalizzato il dietrofront è stata innescata da una nota della Prefettura di Varese, che si è fatta portavoce dei timori degli stessi conducenti sul rischio caos in entrata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sfilata di big a Malpensa. Dal Villaggio alla Fabbrica la giornata di Mattarella Approfondimenti su Malpensa OLimpiadi Milano diventa la capitale del mondo. Da Vance a Rubio, ecco chi ci sarà alla cena olimpica con Mattarella alla Fabbrica del Vapore Questa sera a Milano si tiene una cena importante con ospiti da tutto il mondo, tra cui personaggi come Vance e Rubio. Dal cottage alla Fashion Week, Hudson Williams scalda la sfilata di Dsquared2 ambientata in alta montagna Hudson Williams, noto per il suo stile versatile, ha partecipato alla sfilata di Dsquared2 ambientata in alta montagna, portando un tocco di eleganza e sobrietà. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Malpensa OLimpiadi Argomenti discussi: Sfilata di big a Malpensa. Dal Villaggio alla Fabbrica la giornata di Mattarella; Sabato 7 febbraio la grande sfilata in notturna del Carnevale di Barge; Carnevale 2026, la spettacolare sfilata sul Canal Grande a Venezia; Parigi Fashion Week FW2627, chiudono i big Hermès e Jacquemus. Doppia sorpresa da Chavarria. Lasciati incantare da Istanbul, dalle isole greche e dai colori del Mediterraneo, con Costa parti da sotto casa! Parti in crociera verso Grecia e Turchia da Milano Malpensa. Con la formula Fly&Cruise, raggiungi comodamente il porto d'imbarco Prenota facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.