Il Setterosa cade ancora | il bronzo europeo va alla Grecia

Questa mattina a Funchal, in Portogallo, il Setterosa ha perso la partita per il bronzo contro la Grecia. La squadra italiana non è riuscita a portare a casa il podio agli Europei 2026 e la medaglia di bronzo è finita nelle mani delle avversarie. La gara si è conclusa con un risultato che lascia l’amaro in bocca, dopo aver combattuto duramente.

Nella finale per il terzo e quarto posto degli Europei di pallanuoto femminile 2026 disputati in Portogallo, a Funchal, il Setterosa non è riuscito a conquistare la medaglia di bronzo. La Nazionale italiana, guidata dal CT Carlo Silipo, è stata superata con un netto 15-8 dalla Grecia, che si è così aggiudicata il terzo gradino del podio continentale. Le elleniche hanno imposto un ritmo gara alto sin dalle prime battute e non hanno mai lasciato davvero aperta la partite alle Azzurre. La partita si è messa subito in salita per l’Italia, con la Grecia che ha iniziato con un grande impulso sin dal primo quarto chiuso sul 5-1 a proprio favore.🔗 Leggi su Sportface.it

In occasione della finale per il terzo posto a Belgrado, la nazionale italiana di pallanuoto maschile ha concluso il torneo con una sconfitta per 12-5 contro la Grecia, conquistando così la medaglia di bronzo.

L’Italia del Setterosa esce di scena alle semifinali degli Europei di pallanuoto femminile.

Argomenti discussi: Setterosa, esordio amaro agli Europei, la Grecia vince 15-10.

Waterpolo Preview: Setterosa ko con l’Olanda. Ora la Grecia per il bronzo europeoIl Setterosa si ferma in semifinale agli Europei di pallanuoto femminile. Nella seconda semifinale del torneo, l’Italia viene sconfitta 8-4 dall’Olanda, ... oasport.it

Troppa Grecia per il Setterosa: sarà spareggio con la Francia per la semifinale agli EuropeiIl Setterosa incappa nella prima sconfitta agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo: nel primo ... oasport.it

IL SETTEROSA CADE IN SEMIFINALE Niente finale europea per le azzurre: il match Setterosa Olanda finisce 8-4 per le orange. L'Italia paga le difficoltà in fase di conclusione e la solidità delle avversarie. Non è finita: giovedì il Setterosa tornerà in facebook