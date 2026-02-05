Il Setterosa cade ancora | il bronzo europeo va alla Grecia
Questa mattina a Funchal, in Portogallo, il Setterosa ha perso la partita per il bronzo contro la Grecia. La squadra italiana non è riuscita a portare a casa il podio agli Europei 2026 e la medaglia di bronzo è finita nelle mani delle avversarie. La gara si è conclusa con un risultato che lascia l’amaro in bocca, dopo aver combattuto duramente.
Nella finale per il terzo e quarto posto degli Europei di pallanuoto femminile 2026 disputati in Portogallo, a Funchal, il Setterosa non è riuscito a conquistare la medaglia di bronzo. La Nazionale italiana, guidata dal CT Carlo Silipo, è stata superata con un netto 15-8 dalla Grecia, che si è così aggiudicata il terzo gradino del podio continentale. Le elleniche hanno imposto un ritmo gara alto sin dalle prime battute e non hanno mai lasciato davvero aperta la partite alle Azzurre. La partita si è messa subito in salita per l’Italia, con la Grecia che ha iniziato con un grande impulso sin dal primo quarto chiuso sul 5-1 a proprio favore.🔗 Leggi su Sportface.it
