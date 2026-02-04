Waterpolo Preview | Setterosa ko con l’Olanda Ora la Grecia per il bronzo europeo

L’Italia del Setterosa esce di scena alle semifinali degli Europei di pallanuoto femminile. Nella partita contro l’Olanda, le azzurre perdono 8-4, mostrando difficoltà a trovare il ritmo e a segnare contro una difesa olandese molto compatta. Ora, le italiane dovranno concentrarsi sulla finale per il bronzo contro la Grecia.

Il Setterosa si ferma in semifinale agli Europei di pallanuoto femminile. Nella seconda semifinale del torneo, l’Italia viene sconfitta 8-4 dall’Olanda, pagando un approccio complicato alla gara e, soprattutto, le difficoltà nella fase di finalizzazione contro una difesa arancione solida e ben organizzata. Le azzurre riescono a mantenere un buon livello nella fase difensiva, ma non trovano continuità in attacco e non riescono a scardinare l’impianto tattico delle quotate avversarie, vedendo così sfumare l’accesso alla finale. A commentare la prova del Setterosa è Roberta Santapaola, attaccante del Cosenza Pallanuoto, che analizza la prestazione della Nazionale, sottolinea gli aspetti positivi sul piano difensivo e le difficoltà emerse in fase offensiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

La nazionale italiana di pallanuoto femminile è uscita sconfitta dalla semifinale del campionato europeo di Madeira.

In occasione della finale per il terzo posto a Belgrado, la nazionale italiana di pallanuoto maschile ha concluso il torneo con una sconfitta per 12-5 contro la Grecia, conquistando così la medaglia di bronzo.

