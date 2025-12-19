Kasper è un giovane bracchetto tedesco che cerca un’adozione
Kasper ha solo 7 mesi. È un giovane bracchetto tedesco dai colori autunnali. È in canile, curato dai volontari del rifugio di Chieti, ma si trova comunque in una struttura che non può offrire il calore di una casa.Nonostante tutto, Kasper sta imparando a sopravvivere al niente, i mesi passano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
