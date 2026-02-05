Sesso per curare il cancro | Luca Abete stana finto guaritore nel casertano

Luca Abete ha scoperto un falso guaritore nel casertano che prometteva cure contro il cancro. L’inviato ha smascherato un uomo che, senza alcuna competenza medica, faceva diagnosi improvvisate e prescriveva terapie basate su contatti fisici ambigui. Le persone si affidavano a questi passaggi di energia, credendo di ricevere aiuto, ma senza alcuna prova scientifica.

Diagnosi improvvisate, formulate “a occhio”, e presunte terapie basate su contatti fisici sempre più ambigui, giustificati come fantomatici “passaggi di energia” provenienti da parti “specifiche” del suo corpo. Tutto con un unico, inquietante obiettivo: approfittare della fragilità di pazienti.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Luca Abete Cancr Diceva di poter curare Covid e tumori con le erbe: assolto il “guaritore” Orfeo Bindi Orfeo Bindi, noto come «guaritore», è stato condannato a dieci mesi di reclusione e una multa, nonostante avesse sostenuto di poter curare il Covid e tumori con le erbe. Tentano la truffa del finto incidente, ma la vittima li stana A Gualdo Tadino, i carabinieri hanno arrestato un 33enne di Arzano (Napoli) per tentata truffa ai danni di una donna di 73 anni, sventando così la classica truffa del finto incidente. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Luca Abete Cancr Argomenti discussi: Sesso e socialismo in Bulgaria; Mio nonno Dario Fo, che da bambina mi raccontava la favola di San Francesco; Ma che c'entra Putin con Epstein? L'ombra del Kgb, le ragazze russe e le informazioni riservate (Kompromat) raccolte dal Cremlino su Trump: ecco che cosa sappiamo; Melinda French Gates sembra confermare che il divorzio con Invoice period imparentato con Epstein. Sesso per curare il cancro: Luca Abete stana finto guaritore nel casertanoDiagnosi improvvisate, formulate a occhio, e presunte terapie basate su contatti fisici sempre più ambigui, giustificati come fantomatici passaggi di energia provenienti da parti specifiche del ... casertanews.it “Il servizio a firma Luca Abete andato in onda nelle scorse ore durante Striscia la Notizia e dedicato al fenomeno del trasporto abusivo di persone ha riportato all’attenzione pubblica una serie di ... . leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it . #abusivismo #can facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.