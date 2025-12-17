Diceva di poter curare Covid e tumori con le erbe | assolto il guaritore Orfeo Bindi

Orfeo Bindi, noto come «guaritore», è stato condannato a dieci mesi di reclusione e una multa, nonostante avesse sostenuto di poter curare il Covid e tumori con le erbe. La vicenda ha suscitato attenzione sulla pericolosità di pratiche non scientifiche nel campo della salute e delle terapie alternative.

È stato condannato a dieci mesi di reclusione e una multa Orfeo Bindi, il sedicente «guaritore» che prescriveva pozioni miracolose per prevenire il Covid, curare malanni e ridurre il cancro. L’uomo, un anziano di 70 anni, è stato assolto dal tribunale di Rimini per il reato di truffa ma è stato ritenuto responsabile del reato esercizio abusivo della professione di omeopata e di aver violato i sigilli dell’autorità apposti su alcune confezioni di erbe che utilizzava come medicamenti. Il racconto dei testimoni. Si è concluso così, almeno in primo grado, l’indagine a carico di Bindi, partita da un servizio della trasmissione Striscia la notizia. Open.online Leggi anche: «Più tumori dopo il vaccino Covid». Ma Gates & C. danno la colpa al clima Leggi anche: Registro tumori, cadono le accuse: l’oncologo Massimo Federico assolto dopo 10 anni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Pazienti oncologici a rischio Covid Uno studio su farmaci che bloccano le citochine Diceva di poter curare Covid e tumori con le erbe: assolto il “guaritore” Orfeo Bindi - Il 70enne di Rimini è stato assolto dall'accusa di truffa, ma è stato condannato per esercizio abusivo della professione di omeopata ... open.online Buongiorno …. Mio nonno diceva di tenere gli sciocchi lontani dal potere. Noi invece li abbiamo messi sul trono e ora fingiamo sorpresa…. Kest’ è…. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.