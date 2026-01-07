Tentano la truffa del finto incidente ma la vittima li stana

A Gualdo Tadino, i carabinieri hanno arrestato un 33enne di Arzano (Napoli) per tentata truffa ai danni di una donna di 73 anni, sventando così la classica truffa del finto incidente. Contestualmente, è stato denunciato un 24enne casertano coinvolto nell'episodio. L'intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato che la vittima fosse ingannata, dimostrando l’importanza di mantenere alta l’attenzione di fronte a questi tent

Tentanto la truffa del finto incidente, ma la vittima li stana. È successo a Gualdo Tadino dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 33enne originario di Arzano (Napoli), già noto alle forze dell'ordine, per tentata truffa ai danni di una 73enne e denunciato un 24enne casertano per.

