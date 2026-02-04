Il governo sta lavorando a una proposta di legge che apre il servizio civile anche ai pensionati over 65. La nuova misura permette agli anziani di partecipare a progetti di utilità pubblica promossi da enti pubblici, organizzazioni del Terzo settore, associazioni di volontariato, enti religiosi riconosciuti e cooperative sociali. L’obiettivo è coinvolgere le persone più anziane in attività che aiutino la comunità, valorizzando l’esperienza e il tempo libero. La proposta è ancora in fase di definizione, ma potrebbe rappresentare una novità importante nel panorama del volontariato italiano

Una proposta di legge bipartisan, a trazione Pd e Forza Italia, per istituire un servizio civile per i pensionati. Una soluzione che consentirebbe di «valorizzare il patrimonio umano e sociale rappresentato dagli over 65 ». La proposta è quella a firma dei deputati Andrea De Maria (Pd) e Alessandro Battilocchio (Forza Italia). L’obiettivo è “riconoscere e valorizzare - come si legge nel testo - il patrimonio umano, culturale e sociale rappresentato dalla popolazione anziana”. L’iniziativa è stata presentata martedì 3 febbraio al Cnel nel corso dell’incontro “Il servizio civile delle anziane e degli anziani attivi”, organizzato da Uil Pensionati. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Servizio civile per i pensionati over 65: cosa c’è nella proposta di legge Pd-Fi

Il servizio INPS dedicato ai pensionati permette di inviare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2023.

