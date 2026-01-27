L’Ice sarà presente ai Giochi di Milano-Cortina ma non farà operazioni di polizia

L’Ice sarà presente ai Giochi di Milano-Cortina 2026, ma senza compiti di polizia. La sua presenza, al seguito della delegazione statunitense, ha suscitato discussioni sulla sicurezza e l’aspetto politico delle Olimpiadi invernali. La questione riguarda principalmente il ruolo di questa agenzia federale americana, nota per attività di repressione, e il suo possibile impatto sull’immagine dell’evento.

Negli ultimi giorni il dibattito sulla sicurezza delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si è intrecciato con una questione politicamente delicata: la presenza, al seguito della delegazione statunitense, di uomini riconducibili all'Immigration and Customs Enforcement (Ice), l'agenzia federale americana diventata il simbolo della repressione dell'amministrazione Trump. La notizia è emersa qualche giorno fa, prima smentita, poi ribadita, accompagnata spesso da dichiarazioni contradditorie o poco chiare da parte del governo. Al momento, per quel che sappiamo, agenti dell'Ice non arriveranno in Italia per svolgere attività di polizia, né per operazioni di controllo dell'immigrazione.

