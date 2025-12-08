Anche le squadre più vittoriose della Serie A sbagliano! Oggi, ripercorriamo i peggiori acquisti dei top team della Serie A e se c’è anche il vostro team.non vi offendete! Tutti i grandi dirigenti possono commettere un errore e in Serie A, questo è successo con tutti i team più forti almeno una volta. Pensiamo alla Juventus, la Vecchia Signora ed una delle squadre più forti in senso assoluto nel campionato: nel 2013, dopo anni di “corte” la squadra italiana riuscì ad acquistare Nicolas Anelka, calciatore francese che ci “alzò in faccia” la coppa di Euro 2000 e dall’indubbio talento. Il giocatore, per cui vennero spesi ben 10,6 milioni di euro, non deluse tanto per le prestazioni ma per il suo scarso impiego: scese in campo solo 3 volte prima di essere ceduto al Westbromwich, vincendo comunque uno scudetto senza praticamente mai vedere il campo! Se alcuni giocatori diventano flop perché poco sfruttati o per infortuni o per una rosa troppo densa di talenti, altri costano solo troppo rispetto alle loro prestazioni, pensate all’approdo di Krysztof Piatek nel 2019 al Milan. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Li chiamavano “Bidoni”: i peggiori acquisti in Serie A degli ultimi anni, l’ultimo è assurdo