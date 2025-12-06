Torino polemica per l’annullamento dell’incontro a teatro con Barbero e il filorusso D’Orsi | Deriva illiberale

L’incontro sulla «Democrazia in tempo di guerra» tra il docente filorusso Angelo D’Orsi e lo storico Alessandro Barbero previsto per il 9 dicembre al teatro Grande Valdocco di Torino è stato annullato. Ad annunciarlo è stato l’Oratorio Salesiano San Francesco di Sales. «Gli spazi salesiani sono concepiti come ambienti formativi, nei quali le proposte culturali sono chiamate a favorire partecipazione, prossimità e modalità di confronto chiare e contestualizzate. Alla luce dell’identità del Teatro e dei criteri con cui vengono accolte le iniziative culturali è stato ritenuto opportuno non procedere con lo svolgimento dell’evento. 🔗 Leggi su Open.online