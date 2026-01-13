Iran sotto pressione tra proteste e crisi economica | la Cina frena il sostegno a Teheran

L’Iran si trova al centro di una crescente instabilità, tra proteste diffuse e crisi economica. Le manifestazioni proseguono, aggravando una situazione già fragile, mentre la pressione internazionale e le restrizioni influenzano il sostegno di paesi come la Cina. In questo contesto, il Paese affronta sfide complesse che coinvolgono aspetti sociali, politici ed economici, contribuendo a una fase di incertezza e difficoltà crescente.

Mentre le manifestazioni di piazza continuano a scuotere il Paese e i morti aumentano ogni ora, l’ Iran deve fare i conti con una crisi economica sempre più profonda che erode consenso e risorse. Inflazione sopra il 40%, rial in caduta libera, disoccupazione giovanile elevata e un potere d’acquisto ridotto ai minimi storici stanno mettendo sotto stress il sistema della Repubblica islamica. In questo quadro, l’atteggiamento della Cina, considerata per anni il principale partner strategico di Teheran, appare molto più prudente del previsto. L’alleanza che aveva allarmato Stati Uniti e Paesi mediorientali mostra oggi limiti evidenti, sia sul piano politico sia su quello economico. 🔗 Leggi su Panorama.it

