Sensazionalismo a Savignano | come ‘Tornando a Est’ torna al cinema con un nuovo sguardo sul passato

A Savignano sul Rubicone il film ‘Tornando a Est’ torna al cinema, ma questa volta con un’interpretazione diversa. La proiezione ha attirato l’attenzione di molti, curiosi di vedere come il regista abbia deciso di raccontare quel passato. Il film, inserito nella programmazione del Cinema Moderno, punta a coinvolgere il pubblico con una storia che mescola ricordi, amicizia e un tocco di leggerezza. La sala si è riempita di spettatori pronti a rivivere emozioni vecchie e nuove.

**‘Tornando a Est’ torna al cinema a Savignano, con un nuovo sguardo sul passato** A Savignano sul Rubicone, nel cuore del Cinema Moderno, il film *‘Tornando a Est’* si presenta al grande schermo con un nuovo sguardo sul passato, in una programmazione che punta a rinnovare l’esperienza cinematografica con un tocco di memoria, di amicizia e di leggerezza. La proiezione, prevista per domenica 8 febbraio alle 18, è stata presentata in anteprima il giorno precedente, sabato 7, con l’introduzione da parte di Maurizio Paganelli, autore e produttore, insieme a Samuele Sbrighi, mentre l’assessora alla Cultura Roberta Armuzzi ha salutato l’inizio della rassegna con un breve ma significativo omaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sensazionalismo a Savignano: come ‘Tornando a Est’ torna al cinema con un nuovo sguardo sul passato Approfondimenti su Savignano Italia ’Tornando a Est’ sul grande schermo a Savignano Venerdì e domenica al Cinema Moderno di Savignano sul Rubicone si tiene la proiezione di La pellicola cesenate "Tornando a Est" in programmazione al Cinema Moderno, in sala attori e produttori Venerdì sera al Cinema Moderno di Savignano sul Rubicone è andata in scena la proiezione di

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.