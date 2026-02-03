La pellicola cesenate Tornando a Est in programmazione al Cinema Moderno in sala attori e produttori

Da cesenatoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì sera al Cinema Moderno di Savignano sul Rubicone è andata in scena la proiezione di

Amicizia, memoria e leggerezza. Saranno questi i sapori del primo fine settimana di febbraio al cinema Moderno di Savignano sul Rubicone che, venerdì 6 e domenica 8 febbraio, prosegue la sua programmazione con una pellicola girata e prodotta a Cesena, "Tornando a Est", di Antonio Pisu. Nel cast.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

