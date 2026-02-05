Senna’s monumento commemora il sogno di Marques non realizzato nel Gran Premio

A Imola, davanti al monumento di Ayrton Senna, il direttore di gara della Formula 1, Rui Marques, si ferma per ricordare il sogno mai realizzato del pilota brasiliano. Con lui ci sono due figure di spicco del circuito, Stefano Fabbri e Massimiliano Ghinassi. La visita si è trasformata in un momento di commemorazione, mentre i presenti osservano il monumento e riflettono sul passato di Senna.

**Lead** A Imola, davanti al monumento di Ayrton Senna, il direttore di gara della Formula 1, Rui Marques, ha fatto tappa insieme a due figure di riferimento del circuito: Stefano Fabbri e Massimiliano Ghinassi. La scena è stata catturata in un fotogramma pubblicato sui social, che sembra un omaggio silenzioso alla memoria di Senna, ma anche un segnale per la comunità imolese: la speranza di un ritorno alla Formula 1 è ancora viva. La foto, resa visibile in un periodo in cui l’Italia è ancora in attesa di un ritorno stabile al calendario mondiale, evoca forti immagini di una città in attesa di una nuova gara, e di un paese che vuole tornare a fare il suo gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

