Napoli lancia la corsa alla Formula E | il Racing Show accende il sogno Gran Premio

Tempo di lettura: 4 minuti Il Napoli Racing Show ha inaugurato una tre giorni dedicata ai motori trasformando il Lungomare Caracciolo in un’arena a cielo aperto. L’evento, che resterà attivo fino all’8 dicembre, ha offerto fin dalla prima giornata un colpo d’occhio unico e l’ambizione dichiarata di proiettare la città verso scenari internazionali. Nel presentare la manifestazione, il patron Enzo Rivellini ha sottolineato come Napoli possa aspirare a ospitare competizioni di livello globale: “Con questo evento dimostriamo al mondo che Napoli è unica, la vera capitale del Mediterraneo”, ha affermato durante l’inaugurazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli lancia la corsa alla Formula E: il Racing Show, accende il sogno Gran Premio

