Marques al monumento di Senna Il sogno Gran premio non tramonta

Rui Marques, direttore di gara della Formula 1, ha fatto visita all’Autodromo nelle ultime ore. La sua presenza ha riacceso l’entusiasmo tra gli appassionati, che sperano di vedere presto un Gran Premio nella zona. Marques ha percorso i box e si è fermato davanti al monumento di Senna, lasciando intendere che l’idea di tornare a correre è viva. La sua visita ha fatto parlare di nuovo di un possibile ritorno di una delle piste più amate nel calendario.

Una visita destinata a riaccendere le speranze degli appassionati. Rui Marques, direttore di gara della Formula 1, è stato in Autodromo nei giorni scorsi. Un passaggio immortalato da uno scatto pubblicato sul profilo social dello stesso Marques e su quello di Massimiliano Ghinassi, responsabile dei servizi di pista di Formula Imola. La foto li ritrae, assieme a Stefano Fabbri, altra figura di riferimento del circuito, davanti al monumento di Ayrton Senna, al parco delle Acque Minerali. Le speranze di Imola di rientrare nel Circus sono da tempo legate a un possibile passo falso di Madrid, dove procedono - non senza intoppi - i lavori per la costruzione del nuovo autodromo destinato a ospitare il Gran premio di Spagna del 13 settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

