Frattesi Juve non c’entrano liti o questioni di mercato | ecco perchè gioca pochissimo nell’Inter La rivelazione sul centrocampista

Frattesi ha avuto poche opportunità di gioco all’Inter, nonostante le voci di un interesse della Juventus. La sua presenza in campo sembra essere influenzata da problemi fisici, come confermato dal tecnico nerazzurro. Questa situazione apre comunque uno scenario possibile di trasferimento a gennaio, mantenendo vivo l’interesse tra le due società. Di seguito, analizziamo le ultime novità e le implicazioni per il futuro del centrocampista.

Frattesi Juve: le frasi enigmatiche del tecnico nerazzurro nascondono problemi fisici ma riaprono la pista bianconera per gennaio. Il clima in casa Inter si fa rovente alla vigilia della delicata sfida contro l'Atalanta e il principale beneficiario di questa improvvisa tensione potrebbe essere proprio la Juventus. Al centro del ciclone mediatico c'è la gestione tecnica di Davide Frattesi, il cui scarso minutaggio è diventato ormai un vero e proprio caso diplomatico. Durante l'ultima conferenza stampa, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha utilizzato parole decisamente sibilline che hanno scatenato le fantasie di mercato, lasciando intendere che ci sia molto di non detto dietro le continue panchine del centrocampista della Nazionale.

