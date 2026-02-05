Sei Nazioni | ecco la prima Italia Contro la Scozia Quesada lancia Marin

Sabato a Roma si è aperta ufficialmente la prima giornata del Sei Nazioni. L’Italia ha schierato Quesada come estremo titolare, con Marin in panchina. Tra le sorprese, c’è anche Fusco che è partito in mediana. La partita è iniziata con pressing e ritmo alto, con i tifosi che sperano in una buona prestazione della squadra di casa.

Sono quelle di Leonardo Marin e Alessandro Fusco le due sorprese presenti nel XV annunciato dal c.t. Gonzalo Quesada con il quale l'Italia affronterà sabato la Scozia a Roma (ore 15.10) per la prima giornata del Sei Nazioni. Torneo che si aprirà questa sera con Francia-Irlanda (ore 21.10 a Parigi) e che completerà la prima giornata sempre sabato con Inghilterra-Galles (alle 17.40 a Twickenham). Grande interesse e grande pressione indubbiamente ci sarà sulla prestazione di Marin, talentuosissimo e polivalente trequarti del Benetton Treviso, al quale Quesada affida un ruolo delicatissimo, orfano dell'infortunato Ange Capuozzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il ct dell’Italia annuncia la lista dei convocati per le prime tre partite del Sei Nazioni, con Scozia all’Olimpico il 7 febbraio.

Questa mattina sono stati annunciati i convocati della nazionale italiana di rugby per la partita contro la Scozia, in programma sabato 7 febbraio alle 15.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

