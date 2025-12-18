Lascia lo studio ora Amici 25 succede l’impossibile | proprio la più amata dal pubblico

Nella tredicesima puntata di Amici 25, qualcosa di inaspettato ha rivoluzionato gli studi di Maria De Filippi. La più amata dal pubblico ha deciso di lasciare lo studio, sorprendendo tutti. Un episodio che promette emozioni e colpi di scena, pronti a catturare l’attenzione degli spettatori domenica su Canale 5.

Oggi, giovedì 18 dicembre 2025, negli studi di Amici si è svolta la registrazione della tredicesima puntata del talent di Maria De Filippi, appuntamento molto atteso che andrà in onda questa domenica su Canale 5. Una puntata ricca di contenuti, tensioni e colpi di scena, come raccontano le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTV, che delineano un pomeriggio intenso per allievi e professori, tra gare, giudizi severi e decisioni destinate a far discutere. >> “Lo abbiamo trovato così”. Era scomparso da un mese: tragico annuncio, la famiglia in lacrime La registrazione si è aperta con la presenza di ospiti musicali di rilievo come Arisa e Jacopo Sol, chiamati a portare il loro contributo artistico in uno studio già carico di aspettative. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

