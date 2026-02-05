La tensione ad Amici 25 sale ancora di più. I professori di canto devono scegliere chi lasciare fuori, perché ci sono solo 12 posti per il Serale. La produzione ha chiesto loro di indicare in anticipo un allievo da escludere. La decisione si fa difficile e l’atmosfera si fa sempre più tesa.

La tensione ad Amici 25 ha raggiunto livelli altissimi: con soli 12 posti disponibili per il Serale, la produzione ha chiesto ai professori di canto di indicare preventivamente un allievo della propria squadra da escludere. Una richiesta che ha messo i docenti davanti a decisioni dolorose e tutt’altro che semplici da prendere. Le scelte difficili dei professori. Nel daytime di oggi, i cantanti hanno ricevuto una busta ufficiale contenente i nomi indicati dai loro insegnanti. Anna Pettinelli è stata la prima a rompere il ghiaccio, scegliendo di fare il nome di Elena. La professoressa ha spiegato la sua posizione durante un confronto diretto con l’allieva: secondo lei, Gard e Opi risultano più immediati per il pubblico, mentre Elena, pur avendo un talento indiscusso, potrebbe aver bisogno di più tempo per essere compresa fino in fondo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Amici 25, colpo di scena: i professori costretti a scegliere chi escludere

Approfondimenti su Amici 25

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Amici 25 - Le parole di Emiliano dopo la lezione con la maestra Celentano

Ultime notizie su Amici 25

Argomenti discussi: Amici 25, nella scuola arriva una comunicazione inaspettata: allievi spiazzati dalla scelta dei professori (VIDEO); Amici 25, colpi di scena e decisioni che fanno rumore: Giorgia regina, Zerbi bocciato. Le pagelle; Amici, anticipazioni e spoiler puntata oggi 1 febbraio: un'eliminazione, ospiti e classifiche; Amici 25: perché Lorenzo Salvetti e Maria Rosaria sono i due concorrenti più sconfortati di questa edizione.

Concorrenti Serale Amici 2026: svelati posti disponibili e eliminati per i prof di canto/ Colpo durissimo!Serale Amici 2026, svelati quanti sono i posti disponibili per i concorrenti e chi, degli allievi di canto, rischia l'eliminazione ... ilsussidiario.net

Maria Rosaria fuori dal serale di Amici 25? Duro colpo dai professionisti/ Fallimento, non me l’aspettavoMaria Rosaria Dalmonte a un passo dall'eliminazione da Amici 25? Nuova batosta dai professionisti per l'allieva di Alessandra Celentano ... ilsussidiario.net

Cari amici , una citazione di Oscar Wilde sul perdono: «Perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li farà arrabbiare di più». Che ne dite Wilde, con la sua tagliente ironia, ci invita a una riflessione seria. La vera forza non sta nel rispondere colpo su colpo, ma n facebook

Come sempre fanno i furbi. Nel Milleproroghe ripropongono il colpo di spugna sui salari dei lavoratori, condonando alle imprese che non hanno pagato il giusto, secondo sentenze della magistratura, gli arretrati. Non c’è un altro modo che se definirlo: sono a x.com